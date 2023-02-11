İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Depremin korku dolu anları birçok şehirde kameralara böyle yansıdı

Depremin korku dolu anları birçok şehirde kameralara böyle yansıdı
Depremin korku dolu anları birçok şehirde kameralara böyle yansıdı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki deprem sırasında birçok şehirde kayda alınan görüntülerin bazıları yeni yeni ortaya çıkmaya başladı.

Depremin korku dolu anları birçok şehirde kameralara böyle yansıdı - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran depremde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 80 binden fazla kişi de yaralandı. Depremin 6'ncı gününde arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ederken, birçok şehirde güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler olayı dehşetini gözler önüne serdi. Kahramanmaraş'tan, Adana'ya, Osmaniye'den Şanlıurfa'ya kadar birçok noktada kaydedilen görüntülerde, binaların çatlaması, araçların sallanması, insanların panik halinde kaçmaları yer aldı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.