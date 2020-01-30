İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Depremin merkez üssü Sivrice'de son durum

Depremin merkez üssü Sivrice'de son durum
Depremin merkez üssü Sivrice'de son durum

Elazığ’da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü olan Sivrice ilçesindeki son durum havadan görüntülendi.

Depremin merkez üssü Sivrice'de son durum - Tıkla İzle

Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki deprem merkez ve kırsal bölgelerde 58 yapının yıkılmasına neden oldu. Depremde şu ana kadar tespit edilen 568 yapının ağır hasar gördüğü, 531 tanesinin ise orta derecede hasarlı olduğu tespit edildi. Deprem Elazığ merkez ile Sivrice ilçesindeki yapılara zarar verdi. Vatandaşlar, evlerini terk edip çadırlarda yaşamaya başlarken, hasarlı yapıların yıkımına da başlandı.

Depremin merkez üssü Sivrice ilçesi havadan görüntülendi. Görüntülerde ağır hasar gören bazı yapıların iş makineleriyle kontrollü bir şekilde yıkıldığı görüldü. Evlerini terk eden vatandaşların da boş alanlarda kurdukları çadırlarda yaşamaya başladıkları gözlendi.

Şinasi İnan - Rıdvan Yeşilırmak

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.