Depremin merkez üssünde mezarlıklarda duygu dolu bayram ziyareti

Kahramanmaraş'ta, Ramazan Bayramı'nın birinci günü mezarlık ziyaretleri başladı. Özellikle depremde hayatını kaybedenler için oluşturulmuş mezarlıklarda yoğunluk oluştu. Hayatını kaybedenlerin akrabaları kabirlerini ziyaret edenler, çiçekler ekip düzenlemeler yaptı. Dualar okuyan vatandaşlar, mezar başlarında gözyaşı döktü. Numaralanan bazı mezarların düzenlenerek mezar taşları yerleştirildiği görüldü. Öte yandan, mezar taşlarında ve numara tahtalarında, depremde hayatını kaybedenlere ait özel eşyalar dikkat çekti. Mezarlık ise havadan görüntülendi.

Yıkımın en çok yaşandığı Ebrar Sitesi'nde oturan ve eşi Hülya Soyutemiz ile oğlu Abdülsamet'i kaybeden baba Süleyman Soyutemiz, enkazdan yaralı çıktığına sevinemediği belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sözün bittiği yerdeyiz. Biri hanımım, diğeri çocuğum. Ben de enkazdan yaralı çıktım ama yaşadığıma da sevinemedim. Çok hüzünlüyüz. Allah'tan gelmiş. Çok zor bir durummuş. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Deprem anında oğlum bana misafirliğe gelmişti. Biz deprem anında kıpırdayamadık. Bina olduğu gibi çöktü. Ben hemen çekyatın arasına kendimi attım. Bir ben kurtuldum. Beni diğer oğlum gelerek kurtardı. 6 tane de yeğenim var, onlar da vefat etti. Allah kimsenin başına vermesin."

Müteahhitlerin tutuklanmasını isteyen ve çok sayıda akrabasını depremde kayıp eden Sebiha Gündeş, “İçimiz yanıyor, ne yapalım? 9'uncu gün çıktı son parçamız. Çok zor bir durum. Yattıkları yer nur olsun. Allah'ım hepsine rahmet eylesin. Allah'ım devletimize zarar vermesin. Onlar varken çok mutlu ve huzurluydum. Her kandil her bayram Samet'im arardı beni. Beraber hacca yazılmıştık. Diyecek lafım yok, içimiz yanıyor” dedi.

Halil Ulubey - Mehmet Kalay





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