Depremin merkez üssünden dehşete düşüren görüntüler

Geçtiğimiz pazartesi günü merkez üssü Elbistan olan 7.6 büyüklüğündeki deprem adeta ilçeyi yıkıp geçti. Depremin başladığı yer olarak belirtilen Gözpınar Mahallesi'nde dağ yarılırken, dehşete düşüren görüntüleri Haber Ajansı görüntüledi. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda 25 metre genişliğinde yarılan dağın üzerinde bulunan yüksek gerilim hattı direkleri de devrildi.

"68 yaşındayım, şimdiye kadar böyle bir şey görmedim"

O anları anlatan Gözpınar Mahalle Muhtarı Kasım Kol, "Sabah 4.30 civarında bir sarsılma oldu. Sabah saatlerinde tedirginlik oldu ama mahallemizde bir şey olmadı. O gün saat bir buçuk gibi deprem bizi tam vurdu. Gördüğünüz gibi dağ yarıldı ve evler bayağı hasar gördü. Bu durumda kimse evlerinde yatmıyor. Taziye evinde ve köy kahvehanesinde kalıyoruz. Şu an perişanız. Deprem anında kendimizi zar zor dışarı fırlattık. Ardından mahallemizde bir sorun olup olmadığını kontrol etmek için gezdik. Çok şükür bir can kaybımız yok ama evlerde hasar var. 68 yaşındayım ve daha önce böyle bir şeyle hiç karşılaşmadım. Bazen ufak tefek sarsıntılar oluyordu ama böylesini ilk defa gördüm. Çok korkunç bir olay. İnşallah tekrar olmaz. Burası tarlaydı ve önceleri ekim yapıyorduk. Burası deprem öncesine kadar bir tarlaydı. Deprem burayı bu şekilde vurup geçmiş. Tam detayını bilmiyorum ama depremin merkez üssünün burası olduğunu söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

Ali Göç - Enderhan Öz

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