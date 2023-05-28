Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta oy kullanma işlemi başladı

Cumhurbaşkanlığı seçimi çerçevesinde depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta da ikinci tur için oy verme işlemi başladı. Birçok okulda olduğu gibi merkez Onikişubat ilçesi Zeki Karakız Ortaokulu'na kurulan konteynerlerde sandık başkanı ve görevlilerinin kutuları mühürlemesinin ardından vatandaşlar saat 08.00 itibarıyla oylarını kullandı.

İlk seçimde olduğu gibi ikinci seçimde de vatandaşların oy kullanma işlemi için yoğun katılım sağlamaya başladığı belirtildi.

İkinci turda Cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gittiklerini belirten afetzede vatandaşlar, sandıktan çıkacak sonucun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Halil Ulubey



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