Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta son durum havadan görüntülendi

Türkiye'yi yasa boğan depremin 8'inci gününe girildi. Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinden itibaren ekiplerin sahada yoğun çalışması devam ederken, enkaza dönen şehir merkezi de havadan görüntülendi. AFAD koordinesinde sahada arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü şehirde bir taraftan da iş makineleri ile enkazlara tedbirli olarak girildi. İş makinelerinin de desteğiyle enkazların kısım kısım alınma anları ile şehrin son durumu görüntülerle gözler önüne serildi.

Onur Erden - Göktürk Fırat

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