Depremin merkezi Sivrice'deki göl manzaralı TOKİ konutları tamamlandı

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 25 binden fazla konut ise hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde Elazığ'da 24 bin 83 konutun konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda tamamlanan binlerce konut ise hak sahiplerine kura ile teslim edildi.

Elazığ'ın yanı sıra depremin merkez üssü olan Sivrice ilçesi de bu süreçte yeniden inşa edilmeye başlandı. TOKİ tarafından başlatılan birinci etap çalışmalarında 305 konut 86 iş yeri ve 2 caminin yapımı tamamlanırken, konutların ve iş yerlerinin kısa süre içerisinde hak sahiplerine teslim edileceği bildirildi.

Tektonik Hazar Gölü'nün yanında, Hazar Baba Dağı'nın eteğinde yer alan Türkiye'nin en şirin ilçelerinden biri olan Sivrice, dikkatleri üzerine çekiyor. Kışın kayak merkeziyle, yazın sahilleriyle Akdeniz ve Ege'yi aratmayan ilçe yeni yüzü ile misafirlerini ağırlamayı bekliyor. İlçe halkı aynı zamanda Kaymakam Yunus Emre Vural'ın girişimleriyle doğalgaza kavuşmanın da mutluluğunu yaşıyor.

“Devletimizin gücüyle yepyeni bir ilçe kazandırdık”

Alt ve üst yapısıyla Sivrice'yi yenilediklerini belirten Kaymakam Yunus Emre Vural, “24 Ocak 2020 depreminden sonra sarsılan Sivrice ilçemizde yıl sonuna doğru inşaat çalışmalarına başlanmıştı. Geçtiğimiz eylül ayının ortasından itibaren yıkımlar başlandı ve ilk inşaatlarımızın temelleri atıldı. Bugün itibariyle 305 adet konutun, 86 adet işyerinin ve iki adet caminin tamamlandığını söyleyebiliriz. Alt ve üst yapısıyla bütün bir Sivrice'yi yeniledik. Devletimizin gücüyle yepyeni bir ilçe kazandırdık. Bunun haricinde çeşitli oyun parkları, açık ve kapalı otoparklarıyla vatandaşlarımızın ihtiyaçları da düşünüldü. Şu anda ilçemizde doğalgaz var. Bu Sivrice için çok büyük bir haber. İlçemiz doğalgazına geçtiğimiz hafta itibariyle kavuşmuş oldu ve ilk olarak kamu binalarında doğalgaz yanmaya başladı. Vatandaşlarımız yakın zamanda evlerini teslim alacaklar. Onlarla beraber yepyeni bir ilçeye kavuşmuş olacağız” dedi.

“Yenilenen mahallemizle birlikte şu anda Türkiye'nin en yeni turizm beldesiyiz”

Vatandaşların deprem ve ardından pandemi ile beraber çok büyük sıkıntılar yaşadığını aktaran Kaymakam Vural, "Burada evlere nasıl kavuşacakları konusunda bir fikirleri yoktu, önlerinde bir belirsizlik vardı. Ancak yavaş yavaş binalar yükselmeye başladıkça, boyanmaya ve çevre düzenlenmesi yapılmaya başladıkça vatandaşlarımızın memnuniyeti çok büyük oranda arttı. Vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu evlerden memnun. Hatta diğer mahallelerimiz de aynı şekilde etapların gelmesini bekliyorlar. Yenilenen mahallemizle birlikte şu anda Türkiye'nin en yeni turizm beldesiyiz, diyebiliriz” diye konuştu.

Kamil Can Kılıç -Rıdvan Yeşilırmak



İLGİLİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem konutlarını teslim etti

İLGİLİ HABER Elazığ’da deprem konutları hak sahiplerine teslim edilmeye devam ediyor

İLGİLİ HABER Deprem konutları 26 Kasım’da teslim edilmeye başlanacak

İLGİLİ HABER Baraj manzaralı deprem konutları tatil köylerini aratmıyor