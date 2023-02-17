İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Depremin merkezine tam donanımlı bin kişilik prefabrik bina

Depremin merkezine tam donanımlı bin kişilik prefabrik bina
Depremin merkezine tam donanımlı bin kişilik prefabrik bina

Deprem felaketinin merkezi Kahramanmaraş’taki afetzedelere gönderilmek üzere Eskişehir’deki Adalet Bakanlığı yerleşkesinde bulunan bin kişilik kapasiteye sahip prefabrik binaların sökümü sürüyor. Prefabriklerin 10 gün içerisinde bölgede kullanıma hazır hale getirilmesi planlanıyor.

Depremin merkezine tam donanımlı bin kişilik prefabrik bina - Foto Galeri
Depremin merkezine tam donanımlı bin kişilik prefabrik bina - Tıkla İzle

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatı ile İçişleri Bakanlığı koordinasyonu, Eskişehir Valiliği ve AFAD'ın iş birliği neticesinde, Adalet Bakanlığına ait Eskişehir Dutluca Yerleşkesi'nde bulunan bin kişilik kapasiteye sahip prefabrik binaların deprem bölgesine gönderilmek üzere söküm işlemler devam ediyor. Açık ceza infaz kurumu hükümlüleri için hazırlanmış ve henüz kullanılmamış olan prefabrik binaların, “asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a gönderilmesine karar verildi. Prefabrik binaların parçalar halinde tırlarla Kahramanmaraş'a ulaştırılması ve bölgede 10 gün içerisinde kullanıma hazır hale getirilmesi planlanıyor.

Engelli bireylere özel tuvaletler de bulunuyor

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, bin kişilik kapasiteye sahip prefabrik binaların, sağlık birimi ve tüm eşyalarla birlikte deprem bölgesine gönderileceğini bildirdi. Isı yalıtımlı binaların içerisindeki 4-6 kişilik odalarda tuvalet ve banyonun yanı sıra sıcak su temini için elektrikli termosifonlar yer alıyor. Prefabrik binalarda ısıtma için kalorifer petekleri ve engelli bireylere özel tuvaletler de bulunuyor.

Abdullah Güçlü - Bahadır Turgut

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.