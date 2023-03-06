Depremin önce romanını yazdı sonra kendi yaşadı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen illerden olan Malatya'da depreme yakalanan oyuncu yazar Furkan Karaderi, 2020 yılında Elazığ'da meydana gelen depremden etkilenerek kaleme aldığı ‘Yerler Yeksan' kitabını 2021 Şubat ayında okuyucusuyla buluşturduktan 2 yıl sonra kaleme aldığı anları yaşadığını söyledi.

Kitabı okuyucuyla buluşturduktan 2 yıl sonra depremzede olduğuna ifade eden Karaderi, “3 yıl önce Elazığ depreminde meydana geldiğinde enkazda arama kurtarma anlarına şahit oldum ve etkisinde kaldım bir inşaat mühendisi ve yazar olarak neler yapabilirim diye düşündüm ve bu konuyu anlatan bir kitap yazmaya karar verdim ve ‘Yerle Yeksan' isimli kitabı yazmaya karar verdim. Ancak kitabı çıkardıktan 2 sene sonra Malatya'da Şubat ayında bu kez kendim bir depremzede oldum. 13 katlı binamızın 12'nci katında boynuma düşen avizelerden kaynaklı olarak da ilk depremde yaralandım” ifadelerini kullandı.

Depremi yaşadıktan sonra arama kurtarma çalışmalarına katıldığına değinen Karaderi, “İlk depremde hafif yaralandıktan sonrasında karşı taraftaki binalarda yükselen toz dumanlarını gördüm. Deprem o kadar şiddetliydi ki bir şekilde binadan çıktıktan sonra hemen arama kurtarmaya katıldım. Hayatımız boyunca unutamayacağım anlara şahitlik ettiğimiz bir zamandı. Depremin ilk anında soğukkanlılığınızı korumak zorundasınız çünkü enkazın altında kurtarabildiğiniz kadar insanı kurtarmak zorundasınız. Ama sonrasında o süreç geçtikten sonra o soğuk kanlılığınızın yerini travma alıyor ve hayatınız boyunca unutamayacağınız bir travmanın içerisinde bir şekilde nefes almaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Beni etkileyen süreçlerden bir tanesi de kendi yazdıklarımı yaşamış oldum”

Deprem yazarıyken yazdıklarını yaşayan depremzede olarak kitabını tekrar kaleme alacağına vurgu yapan Karaderi, “Beni en etkileyen süreçlerden bir tanesi de kendi yazdıklarımız yaşamış oldum. Bir deprem yazarıyken depremzede oldum. Aslında kitabı yazarken şunu planlıyordum, insanlar desin ki sağken o anları yaşamış, görmüş ve bunları yazmış gibi bizi hissettirsin niyetiyle yazmıştım. Ancak 2 sene sonrasında bunları bizzat yaşayacağımız hiçbir şekilde tahmin etmezdim. Bu sefer gelmemiş bir gün değil yaşanmış bir günü yazacağım ve Yerle Yeksan'ı artık yaşayan bir depremzede o anları yaşayan biri olaraktan kaleme alacağım” diye konuştu.

Hatice Yetmen

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