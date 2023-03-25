Depremin psikolojik etkisinden balık tutarak uzaklaşmaya çalıştılar

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve ‘Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremler yıkıcı etkisin yanı sıra tüm Türkiye'yi psikolojik açıdan derinden etkiledi. Kent merkezinde yaşayan bazı depremzede vatandaşlar Ramazan ayının gelmesiyle hem zaman geçirmek hem de psikolojik olarak rahatlamak için oltalarını alıp Kılavuzlu barajının kenarlarına gitmeye başladı. Saatlerce oltaların başında bekleyen vatandaşlar tutacakları balıkları iftar sofralarına götürmek için yoğun çaba harcadı.

“Kendimizi bir nebze rahatlatmak için balık tutmaya geldik”

Depremin psikolojik etkilerini hafifletmek için balık tutmaya geldiğini belirten depremzede Kemal Sürücü, “Deprem günü gece yarısı bir sarsıntıyla uyandık. Dolap üzerime düşerken kendimizi zor kurtardık. Evde çocuklarla beraber aşağıya indik ve tekrar depreme yakalandık. Allah kimsenin başına vermesin, kolay bir durum değil. Şuan Kılavuzlu barajında Alabalık tesislerinin olduğu yerdeyiz. Kendimizi bir nebze rahatlatmak için balık tutmaya geldik. Şuana kadar bir balık tutamadık ama en azından zihnimizi temizliyoruz ve vakit öldürüyoruz” dedi.

“İftar için nasipse eve balık götürürüz”

İftar için balık tutmaya çalıştığını dile getiren depremzedelerden Mehmet Balveren ise , “Ramazan ayında buraya kafa dağıtmaya ve stres atmaya geliyoruz. Depremde etkilendiğimiz için o anlar aklımıza gelmesin ve bir nebze kafamızın dağılması için olta atmaya geldik. Hem Ramazan ayındayız akşama iftar için nasipse eve balık götürürüz. Nasip değilse eli boş döneriz hiç yoktan zaman geçirmiş oluyoruz” şeklinde konuştu.

Volkan Kaplan - Halil Ulubey - Metehan Nazlı

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