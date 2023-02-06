Depremin şiddetini bu görüntüler ortaya koydu

AFAD'ın açıkladığı veriye göre merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki deprem, Kayseri'de büyük paniğe yol açtı. Vatandaşlar bulundukları binalardan panik içerisinde çıkarak uzaklaşırken, o anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. İHA Kayseri Bölge Müdürlüğü'nün güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, depremin şiddetini gözler önüne serdi. Depreme büroda yakalanan İHA muhabirleri de büyük panik yaşadı.

Okullar 2 gün tatil edildi

Öte yandan, dün yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verilen şehirde, meydana gelen depremlerden dolayı eğitime 2 gün daha ara verildi.

Ali Göç - Mükremin Kaya



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.