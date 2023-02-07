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Depremin şok eden görüntüsü...O anlar kamerada

Depremin şok eden görüntüsü...O anlar kamerada
Depremin şok eden görüntüsü...O anlar kamerada

Kahramanmaraş Elbistan merkezli dün öğle saatlerinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki deprem anı bir otomobilin kamerasına yansıdı. Birkaç dakika içerisinde bölgedeki binalar yerle bir olurken, kameraya toz bulutları da yansıyor.

Depremin şok eden görüntüsü...O anlar kamerada - Tıkla İzle

Elbistan'da dün 13.24'de yaşanan deprem Güneşli Mahallesi Hamza Akbaş Caddesi üzerinde bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Önce 4-5 katlı binalar sallanmaya başlıyor, daha sonra da saniyeler içinde yerle bir oluyor. O anlar kameraya yansırken, yıkılan binaların enkazıyla toz bulutu ekranı kaplıyor.
Görüntüler ise depremin şiddetini ve olayın vahametini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu

İsmail Coşkun - Volkan Kayalar
 

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