Depremin şok eden görüntüsü...O anlar kamerada

Elbistan'da dün 13.24'de yaşanan deprem Güneşli Mahallesi Hamza Akbaş Caddesi üzerinde bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Önce 4-5 katlı binalar sallanmaya başlıyor, daha sonra da saniyeler içinde yerle bir oluyor. O anlar kameraya yansırken, yıkılan binaların enkazıyla toz bulutu ekranı kaplıyor.

Görüntüler ise depremin şiddetini ve olayın vahametini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu

İsmail Coşkun - Volkan Kayalar



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