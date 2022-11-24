Depremin üstünden 24 saat geçti, korkusu hala sürüyor

Vatandaşlar korkudan evlere giremezken kimisi çadırlarda, kimisi de parkta yatarak sabah olmasını bekledi. Depremi ilk kez yaşayan genç kız gözyaşlarına boğulurken, bir diğer vatandaş da panik atak hastası olması sebebiyle eve girmeye korktuğunu söyledi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen ve birçok ilden hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremin üzerinden 24 saat geçti. AFAD ekipleri bölgede çadır kurulumunu sürdürürken vatandaşlara da battaniye dağıtımını devam ettiriyor. Eve gitmeye korkan vatandaşlar, çadırlarda kalmaya başladı. Bazı vatandaşlar ise çocukları ile parklarda uyudu. Çok tedirgin olduklarını söyleyen vatandaşlar, tekrardan deprem olacağı korkusuyla eve gidemediklerini söyledi.

"Uyursam tekrar depreme yakalanacağım diye korkuyorum"

Ailesi ile parkta kalan Songül Şamurzayeva, “Çok korkuyorum. Ailemle birlikte dışarda kalıyoruz, eve gidemedik. 2 yaşında çocuğum da yanımda. Evde hasar oluştu, her şey kırıldı. Eve girmekten korkuyorum. Uyursam tekrar depreme yakalanacağım diye korkuyorum" dedi.



Fehime Kartal - Mehmet Ekrem Ceylan



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