Depremin vurduğu Doğanşehir, harabeye döndü

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde en ağır hasarın oluştuğu dört ilçeden biri olan Doğanşehir'de ilçe merkezi ile Kurucaova ve Erkek mahallerinde ortalık savaş alanına döndü. İlk belirlemelere göre 140 kişinin hayatını kaybettiği, 400'den fazla kişinin yaralandığı ilçede depreme yakalanan vatandaşlar, Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremin yıkıcı etkisinin daha fazla olduğunu söyledi.

Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremden ilçe merkezinin etkilenmediğini kaydeden Hüseyin Bayram, "Deprem esnasında evdeydik, daha sonra dışarı çıktık. Evlerimizde hasar yoktu. Gündüz saatlerinde meydana gelen ikinci deprem çok şiddetli oldu ikinci deprem Doğanşehir'i bu hale getirdi" dedi.

Depremde iş yeri hasar gören Güler İlhan ise, "Evimiz yıkılmadı. İlk deprem sonrası hemen dışarı çıkarak annemin müstakil olan evine gittik, her şey yolunda idi, binalarda çok hasar yoktu. İkinci depremde binalar yıkıldı. Allah'tan ikinci depremde herkes dışarıda idi, yoksa hiç canlı kalmazdı. İlçe merkezinde birçok yeni binalar da yıkıldı. Yazık günah, ne diyelim, Allah herkesin yardımcısı olsun" diye konuştu.

Hasan Eryılmaz

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