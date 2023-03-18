Depremin vurduğu Hatay'ın Amik Ovası'nda, meyve bahçeleri çiçek açtı

6 Şubat tarihindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay, ticaret kadar önemli bir tarım şehri konumunda yer alıyor. Kentin bereketli topraklarına sahip Amik Ovası'ndaki, binlerce dönüm çeşit çeşit çeşit meyve ağaçları çiçek açmaya başladı. Şeftali ağaçlarının pembe çiçekleri ovayı adeta renk cümbüşüne çevirdi. Rekoltenin yüksek olduğu ovada üretilen meyvelerin, Rusya ve Almanya'nın yanı sıra orta Avrupa ülkelerine ihraç edildiği belirtildi. Meyve bahçelerinin rengarenk çiçekleri dron ile de görüntülendi. Havaların ılıman gitmesiyle badem ve erik ağaçlarının çiçeklenme döneminin sona erdiği öğrenildi.

İsa Akar - Fadıl Kösedağ

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.