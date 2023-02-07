İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Depremin vurduğu İskenderun'da deniz seviyesi yükselmeye başladı

Depremin vurduğu İskenderun'da deniz seviyesi yükselmeye başladı
Depremin vurduğu İskenderun'da deniz seviyesi yükselmeye başladı

Hatay İskenderun ilçesinde deniz seviyesi yaklaşık 200 metre yükselerek yolu kaplaması dikkat çekti.

Depremin vurduğu İskenderun'da deniz seviyesi yükselmeye başladı - Tıkla İzle

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle birçok ilde can kayıpları yaşandı, binalar çöktü. En çok etkilenen yerlerden biri de Hatay'ın İskenderun ilçesi oldu. İlçede bir taraftan kurtarma çalışmaları sürerken kıyı kısmında deniz seviyesi de yükselmeye başlandı. Sahilden yaklaşık 200 metreye kadar çıkan su seviyesi tedirginlik oluşturmaya başladı. Deniz seviyesinin yükselmesiyle yolun bir kısmı da sular altında kaldı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.