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Depremin vurduğu köylerde helikopterle yaralı sevkiyatı

Depremin vurduğu köylerde helikopterle yaralı sevkiyatı
Depremin vurduğu köylerde helikopterle yaralı sevkiyatı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesine bağlı köylerde jandarma helikopteriyle yaralı tahliyeleri ve erzak dağıtımı devam ediyor.

6 Şubat'ta 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta 7.7, aynı gün Elbistan'da da saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde meydana gelen ve 10 ilde can kayıplarına neden olan depremlerin ardından arama-kurtarma ve yaralı tahliye çalışmaları devam ediyor. Deprem üstü Kahramanmaraş'ta da zamanla yarışan jandarma ekipleri, helikopterle köylere ulaşıyor. Olumsuz hava şartlarının da yaşandığı bölgede helikopterle köylere ulaşan jandarma ekipleri, erzak yardımı yaparken yaralı sevkiyatlarını da gerçekleştiriyor.

 

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