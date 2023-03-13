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Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Gece gündüze dönmüş, bina böyle çökmüş

Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Gece gündüze dönmüş, bina böyle çökmüş
Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Gece gündüze dönmüş, bina böyle çökmüş

Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı. O anlarda gecenin adeta gündüze döndüğü ve bir binanın çökme anı da yer aldı.

Depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Gece gündüze dönmüş, bina böyle çökmüş - Tıkla İzle

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat saat 04.17'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem 11 ilde büyük yıkıma, on binlerce de can kaybına neden oldu. Depremin yaralarının sarılması için sahada çalışmalar sürerken, yeni görüntüler de ortaya çıkmaya devam ediyor. Türkoğlu ilçesinde farklı noktalarda güvenlik kameralarına yansıyan ve yeni ortaya çıkan görüntüler yaşanan felaketi bir kez daha gözler önüne serdi.

Görüntülerde gökyüzünde yaşanan ışık patlamalarıyla gecenin gündüze dönmesi dikkat çekerken, sarsıntıya dayanamayan bir apartmanın yıkılması da yansıdı.

Metehan Nazlı - Halil Ulubey
 

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