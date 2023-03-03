Depremin yıktığı Kahramanmaraş'taki 4'üncü cuma namazı havadan görüntülendi

Kahramanmaraş Milli İrade Meydanı'nda kılınan cuma namazına binlerce vatandaş katıldı. Trabzon'un Of İlçe Müftüsü Özcan Yılmaz tarafından kıldırılan cuma namazı dron ile havadan görüntülendi. Kahramanmaraş'a yardım için gelen ve cemaatle birlikte cuma namazı kılan Veli Dağelvan, "Cenabı Allah bu afeti ülkemizin üzerinden kaldırsın inşallah. Ölenlere rahmet kalanlara ise bir an önce toparlanmayı nasip etsin. Bugün aynı Çanakkale ruhu var. Burada herkes birlik ve beraberlik içerisinde" dedi.

Halil Ulubey

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