Depremin yorgunluğunu tarihi tünelin duvarlarına bıraktılar

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en büyük yıkıma yol açtığı medeniyetler kenti Hatay'da tarihi eserlerin bazıları da hasar gördü. Roma döneminde sel sularını önlemek için bin esire yaptırılan Titus Tünelinin depremde hasar görmemesi dikkat çekti. Samandağ'da, dağdan gelen suların taşıdığı kum ve çakılların limanı doldurmasını engellemek için Roma İmparatoru Vespasianus'un emriyle 69 yılında yapımına başlanan ve oğlu Titus döneminde 81 yılında tamamlanan Vespasianus-Titus Tüneli yıkıcı depremde ayakta kaldı. "Elle yapılan dünyanın en büyük tüneli" olarak bilinen 7 metre yüksekliğinde, bin 380 metre uzunluğundaki, esirler tarafından inşa edilen tünelde, depremin izlerine dahi rastlanmadı.

Aykut Yeniçağ - Ali Gözeten - İsa Akar - Fadıl Kösedağ

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