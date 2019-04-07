Depremle gelen heyelan ilçeye bağlantı yolunu kapattı

Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Kavak köyünde geçtiğimiz Perşembe günü saat 20.31'de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde 11 köyde 50 evde hasar meydana geldi. Deprem nedeniyle daha önce yağışlardan kısmen kapanan Kılıçkaya ve Kalaba köyü arasındaki gurup yolunda da heyelan oluştu. Heyelan nedeniyle 15 köyün Sivrice ilçesi ve kent merkezi arasında ulaşımı sağlayan yol tamamen kapandı. Ulaşımın alternatif yol olan Gözeli tarafından sağlandığı, mesafenin 35 kilometre uzadığı öğrenildi.

Depremin en çok hasar verdiği 45 haneli ve 120 nüfuslu Doğanbağı köyünün muhtarı Serhat Yıldırım, köylerine iki yerden yol olduğunu belirterek, “Bir Gözeli'den geliyor. Bir de Sivrice tarafından geliyor. Gözeli tarafından gelen yolumuz açık, Sivrice'den gelen yol Kalaba mevkiinde heyelan gelmesi sonucu kapalı. Şuanda biz resmi olarak Sivrice'ye bağlı olduğumuz için gelen görevliler ve yetkililer mecburen Gözeli yolundan gelip dönmek zorunda kalıyorlar. Bu da muhtemelen yaklaşık 35-40 kilometre gibi yolu uzatmak anlamına geliyor" dedi.

Depremin ilk gününden devletin tüm birimlerinin köye geldiğini anlatan Yıldırım, yetkililerin konudan haberi olduğunu ve heyelanın biran önce temizlenip yolun tekrar açılmasını en kısa sürede beklediklerini ifade etti.

Öte yandan bölgede inceleme yapan Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım'ın yolun açılması için hemen çalışma başlatılması talimatını verdiği öğrenildi.

Kamil Can Kılıç - Mücahid Kantarcıoğlu