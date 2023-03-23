Depremle gündem olan müteahhit milletvekili aday adayı oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaptığı hiçbir bina yıkılmayan müteahhit Nurettin Kayış'ın, Antakya ilçesinde lüks bir siteden aldığı daire depremle yerle bir oldu. Sürekli istenen bağış nedeniyle müteahhitliği bırakan Kayış, bugün çadırda yaşarken, doğduğu ve doyduğu kente hizmet için AK Parti'nden milletvekili aday adayı oldu. Başvurusunu yapan Kayış, milletvekili olması halinde maaşının hepsini, sürekli olarak depremzedelere bağışlayacağını söyledi.

"İyi diye aldığım bina yıkıldı"

Hatay'da deri sektörü üzerine işletmesi bulunan Nurettin Kayış, depreme Antakya'da yakalandığını ve kaldığı binanın yıkıldığını söyledi.

3 yıl önce Hatay'dan, 'altın makas' diye bilinen Güçlü Bahçe Sitesi'nden bir daire aldığını hatırlatan Kayış, “Daireyi iyi ve sağlam dediler. Ama binanın yapımında eksiklikler var, perdelerde bağlantı yapılmamış bodruma. Bina otoparka doğru yıkıldı. İnsanlara yardımcı olduk. Eşimiz, dostumuzu, arkadaşlarımızı güvenli yere taşıdık” dedi.

"Binalarım yıkılmadı, aldığım daire yıkıldı"

İskenderun'da yaptığı binalarda herhangi bir yıkılma veya can kaybının olmadığını dile getiren Kayış, “Ama belediyeler bize cezalar yazdı, sıkıntılar yaşadık. Belediye bana 3 milyona yakın ceza yazdı, bizim üstümüze çok geldi. Bağış konusunda. 2013'den, 2019 yılına kadar inşaat yaptım. Daha sonra tiksindim bıraktım. Binalarım yıkılmadı Allah'a şükür ama Antakya'da aldığım daire yıkıldı. İskenderun'da anemin iki katlı evi var, gündüz orada, akşam bahçedeki çadırda kalıyoruz” diye konuştu.

"Aldığım maaşı Hatay'a depremzedelere bağışlayacağım"

Milyonluk iş insanıyken tüm birikimlerin 80 saniyede yerle bir olduğunu anlatan Kayış, “Ne yapalım Allah'tan gelene, çadırda da arabada da yatarız. Hatay'ı çok seviyorum, şehrime daha iyi hizmet verebilmek için AK Parti'den milletvekili aday adayı oldum. Bağış konularına engel olmak istiyorum. İnşaat yaparken, ruhsat alımının direk bakanlığına bağlanmasını sağlamak için çalışacağım. Binaların 4 kat ve bitişin nizam perde duvarlı yapılsın. Binler insan vefat etti, sevdiklerimiz, arkadaşlarımız. Bu gibi olayların Hatay'da yıkıma neden olmaması için çalışacağız. Milletvekili seçilirsem maaş almayacağım. Benim her şeyim gitti ama paramızı kazanırız. Aldığım maaşı Hatay'a depremzedelere bağışlayacağım. Maaş almayacağım, noterden temlik vereceğim maaş direk depremzedelere yatsın. Bizi Ankara'ya da çağırmayabilirler, burada şehrim için çalışacağım” ifadelerine yer verdi.

İsa Akar-Fadıl Kösedağ



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