İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan kişi tutuklandı

Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan kişi tutuklandı
Depremle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan kişi tutuklandı

İzmir’de meydana gelen depremle ilgili olumsuz paylaşımlarda bulunan bir kişi Tekirdağ’da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından olumsuz paylaşımda bulunan bir kişiyi tespit etti. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Çerkezköy İlçesinde yaşayan M.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalarda gözaltına alınan M.B. hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen M.B. isimli şahıs, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Halil Dağ
 

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.