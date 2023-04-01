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Depremlerde tüneldeki panik anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Depremlerde tüneldeki panik anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Depremlerde tüneldeki panik anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 6 Şubat'taki depremlere Göksun tünellerinde yakalanan vatandaşların panik yaşadığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Depremlerde tüneldeki panik anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli ilk deprem sonrası şehir dışına gitmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde araçlarına binerek şehirden ayrılmaya çalışmıştı. Göksun istikametine gitmek isteyen sürücüler, Kahramanmaraş-Göksun-Kayseri karayolunda yoğunluğa neden olmuştu.

O yoğunlukta gün içinde meydana gelen ikinci depreme Edebiyat Yolu tünenlerinde yakalanan vatandaşların panik anlarının görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde kimi sürücülerin tünelde ters şeritte gitmeye çalıştığı, kimi sürücülerin ve yolcuların da araçları terk edip tünelden çıkmaya çalıştığı görüldü.
Öte yandan depremlerde Göksun tünellerinin hasar almadığı öğrenildi.

Halil Ulubey
 

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