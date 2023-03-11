Depremlerin ardından vatandaşlar TOKİ konutlarına yöneldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 20 yılı aşkın süredir dar gelirli vatandaşlar için sosyal konutlar inşa ediyor. Kentsel dönüşümlerle de il ve ilçelerde yapımı tamamlanan güvenli konutları ödeme kolaylığı ile vatandaşlara sunuyor. TOKİ, binalarda uyguladığı "radye temel", "tünel kalıp taşıyıcı sistem", "yüksek beton dayanımı" gibi depreme karşı çözümlerle binada oluşacak sarsıntıyı ve dolayısıyla hasarı en aza indiriyor. Vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yapısal hasar görmeyen TOKİ konutlarına yöneldi.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde de 5. etap TOKİ konutlarının yapımına başlandı. 283 milyon 700 bin liraya mal olacak 210 konut, 1 cami ve ticaret merkezlerinin inşa edileceği zeminin kayalık olması dikkat çekiyor. Temel alanında iş makinalarının güçlükle kırdığı taşlar farklı alanlara taşınıyor. Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, depremlerden sonra TOKİ konutlarına talep patlaması olduğunu söyledi.

"Burası 210 konutluk bir yer"

2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sıcak asfalt ve 5. etap TOKİ yapılması talebinde bulunduklarını ifade eden Başkan Tekin, "Sayın Cumhurbaşkanımız Kırıkkale'ye mühimmat depoya geldiğinde kendisiyle görülme fırsatı bulduk. Birinci konu, Bahşılı'nın içerisindeki sıcak asfalt çalışmaları 2'nci konusu ise 5. etap TOKİ. Burası 210 konutluk bir yer. Cumhurbaşkanımıza dosyayı arz ettikten sonra milletvekilimiz ve il başkanımızın da destekleriyle beraber ilgili bakanımızla görüştük. Yerleriyle ilgili fizibilite çalışmaları yapıldı. Biz çok ısrarcı olduk buranın yapılmasıyla ilgili. Buranın rakımı yüksek güzel bir yer" dedi.

"Güvenli bir yerde otursunlar diye burayı ısrar ettik"

Konutların yapılacağı bölgenin Kızılırmak, Kırıkkale, Hasadede ve Ahılı manzaralı olduğunu anlatan Başkan Tekin, "Bahşılı malum ırmak kenarı olduğu için zemin kum ve mil. Biz bunu iki yıl önce güzel bir zemin bulalım ki çok uzun süre insanlar hem manzaradan faydalansın hem de güvenli bir yerde otursunlar diye burayı ısrar ettik. Zemin çok sağlam olduğu için buraya yaptık. Önce dediler ilçe halkımızdan bazıları 'Tepenin başına gittiniz de oraya nasıl gideceğiz? Su nasıl çıkacak? Elektrik nasıl olacak?' diye. Biz dedik ki 'Allah vermesin her hangi bir depremde sağlam zeminli bir yer olsun' dedik" diye konuştu.

"Çok fazla talep patlaması oldu"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vatandaşların TOKİ konutlarına yöneldiğini belirten Başkan Tekin, "7. etabında buraya yapılmasıyla ilgili talepler oldu. Depreme dayanıklı yaşanabilir bir kent oluşturuyoruz. TOKİ blokları depremde hiç zarar görmedi. Onun için çok fazla talep patlaması oldu. İnşallah devamını getirmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

Hasan Ay

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