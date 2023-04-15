Depremlerin merkezi Kahramanmaraş havadan görüntülendi: Enkaz kalktı, meydanlar oluştu

6 Şubat'taki iki büyük depremin merkezi Kahramanmaraş'ta yıkılan ve ağır hasar alan binaların kaldırılan enkazlarından geriye boş meydanlar kaldı. İş makinalarıyla yapılan enkaz kaldırma çalışmalarının yüzde 80'i tamamlandı. Azerbaycan Bulvarı ve Trabzon Bulvarı'nda kaldırılan enkazın alanlarına ise depremzede esnaflar için konteyner çarşılar kuruluyor. Bölgede yapılan çalışmaların son durumu ise 'dron' ile havadan görüntülendi.

Depremzede vatandaş Bayram Sarı, "Kahramanmaraş halkına ve 11 şehrimize geçmiş olsun, Allah'ın bir tufanıdır. Çok eskiden buralar iki katlı müstakil evlerdi. Ben buraları iyi hatırlıyorum 1982 yıllarında. Keşke bunlar olmasaydı. Bunlar hassas konular, konuşurken dikkat etmek gerekir Allah'ın takdiridir. Yapı hatası olabilir ama biz bu konuda konuşmamamız lazım, çünkü biz işin ehli değiliz" dedi.

Halil Ulubey



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