Depremzede aile 50 gün sonra bebeklerine kavuştu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde binlerce insan hayatını kaybederken, çok sayıda vatandaş da enkaz altında kaldı. Kahramanmaraş'ta yaşayan Katibe ve Naser Alkhalef çiftinin 10 aylık bebeği Musa da enkaz altında kaldı. Yapılan arama-kurtarma çalışmalarında bebek bulundukları yerden sağlıklı bir şekilde çıkartılırken, Mersin Şehir Hastanesine getirildi. Aile 50 gündür çocuklarını ararken, Mersin'den gelen mutlu haberle sevindi. Çocuklarının Davultepe Çocuk Evleri Sitesinde olduğunu öğrenen aile, dün Mersin'e gelerek DNA testi yaptırdı. Yapılan test sonucunda çocuğun aileye ait olduğu belirlenirken, kendilerine bugün teslim edildi. 50 gün sonra çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan aile, uzun süre bebeklerini sevdi.

"Kucağıma alınca çok mutlu oldum"

Çocuklarına kavuşma anlarını gazetecilerine anlatan anne Katibe Alkhalef, depreme Kahramanmaraş'ta yakalandıklarını belirterek, "Biz oraya yeni gitmiştik. Daha 2 hafta bile olmamıştı Kahramanmaraş'a gitmemiz. Eşim daha yeni işe başlamıştı. Deprem sırasında evde yatıyorduk. Birden depreme uyandık. Biz hemen dışarı kaçtık ama 3 çocuğumuzdan Musa içeride kaldı. Dışarı çıktığımızda birden evimiz yıkıldı. Çocuğumuz içerde kalınca hemen polisi aradık. Çocuğumuzu araya araya buraya kadar geldik ve Allah'a şükür bulduk. Çocuğumu burada kucağıma alınca çok mutlu oldum. Tabii o da beni görünce çok mutlu oldu" diye konuştu.

DNA testinin olumlu çıkmasından sonra çocuklarını aldıklarını belirten Alkhalef, "Umudumuzu aslında yitirmiştik çünkü çok zaman geçti. Bu gelen haberle çok mutlu oldum. Çocuğumuza da burada çok iyi bakmışlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Baba Naser Alkhalef ise depremden sonra direkt dışarı kaçtıklarını ve evlerinin yıkıldığını söyledi. Dışarı çıktığında Musa'yı bulamadıklarını kaydeden Alkhalef, bugün çocuklarına kavuştukları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

"28 yabancı uyruklu çocuğu ailesine teslim ettik"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Aysel Gürsoy da deprem bölgelerinden yaralı olarak Mersin'e getirilen depremzede çocukları, tedavilerinin ardından devlet korumasına aldıklarını vurgulayarak, "Bakım ve koruma altına aldığımız çocuklarımızın aile tespit çalışmalarını, gerekirse DNA testlerini yaptık. Ailesiyle resmi bağını teslim ettiğimiz 28 yabancı uyruklu çocuğumuzu ailelerine teslim ettik. Şu an kurumumuzda 5 yabancı uyruklu çocuğumuz kaldı. Bu çocuklarımızla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Çocuklarımız ailelerine kavuştuğu için çok mutluyuz. Musa'yı da biz 21 gün önce devlet korumasına aldık. Burada bütün bakımlarını üstlendik. Bugün Musa'yı ailesiyle kavuşturmanın mutluluğunu yaşadık" şeklinde konuştu.

Koray Ünlü-Güray Gürdal

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.