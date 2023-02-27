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Depremzede aile kaza yaptı: 6 yaralı

Depremzede aile kaza yaptı: 6 yaralı
Depremzede aile kaza yaptı: 6 yaralı

Sivas'ta kiraladıkları eve giden depremzede aile kaza yaptı. Kaza sonucu 6 depremzede yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Ankara Karayolu Sivas Çimento Fabrikası kavşağında meydana geldi. Kahramanmaraş'tan Sivas'a geldikleri öğrenilen depremzede ailenin, Sıcak Çermik mevkiinde kiraladıkları eve giderken içerisinde bulundukları H.K. idaresindeki 58 ACC 006 plakalı Peugeot marka otomobil; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Kazada depremzede aileden 6 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Volkan Kaplan - Mert Taha Varol

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