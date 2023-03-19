Depremzede aileye açılacak evi madde bağımlıları mesken tuttu

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bulunan tek katlı evin sahibi, Malatya'da depremden etkilenen bir aileye kiracısı çıkan boş evini açacaktı. Evdeki kapıları, pencereleri, prizleri, elektrik panosu ve su sayaçlarını çalan hırsızlar ise evi kullanılamaz hale getirdi. Madde bağımlısı şahısların metruk hale gelen evi mesken tutmasıyla mahalle sakinleri sokağa çıkamaz oldu. Depremzede aileye verilecek evin hırsızlar tarafından kullanılamaz hale geldiğini ve geceleri madde bağımlısı şahısların kaldığını söyleyen mahalle sakini Necmi Evren, “Daha önce kiracı vardı. Kiracı çıktıktan sonra burası bir süre boş kaldı. Ev sahibi burayı bir depremzede aileye verecekti. Hırsızlar gece vakti gelip içeride ne varsa çalıp evi talan etti. İçeride metal olan hiçbir şey kalmadı. Pencereleri, kapıları, elektrik panolarını söktüler. Kapı zilini bile çalmışlar. Şimdi madde bağımlıları burayı mesken tuttu. Mahalleli tedirgin, komşular rahatsız. Kimse çocuğunu sokağa çıkartamıyor. Benim torunum bile korkudan sokağa çıkmıyor. Burası yaşanılabilir bir evdi. Daha önce 3 çocuklu bir aile yaşıyordu. Harabeye çevirdiler” şeklinde konuştu.

Abdullah Bozkurt - Ahmet Burak Öztürk



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