Depremzede anneden yürek burkan sözler: 'Kızım çadırda sabaha kadar su diye ağladı'

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremin üzerinden 16 gün geçti. Depremde binlerce bina yıkılırken, on binlerce kişi hayatını kaybetti. 11 ilde arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, turizm kenti Antalya'ya depremzedelerin gelmesi devam ediyor. Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde şu ana kadar 6 depremzede kadının doğumu gerçekleşti. Onlardan biri de depreme Kahramanmaraş Elbistan'da yakalanan 24 yaşındaki Nesibe General oldu. 37 haftalık olarak hastaneye başvuran genç kadın, sağlıklı bir şekilde bebeğini kucağına aldı. Çocuğun isminin ise İkra olacağı öğrenildi. Öte yandan, bebeğin babasının Diyarbakır'da görev yaptığı için bebeğini göremediği belirtildi.

Anlattıkları ile yürek burktu

Deprem sonrasında yaşadıklarını anlatan Nesibe General, “Evimiz depremde ağır hasar aldı, giremedik. Sokakta kaldık. Sonra buraya geldik burada da gidecek yerimiz yok. Sağ olsun hastane bizim burada kalmamıza izin verdi. Bebeğimle nereye gideceğimi gerçekten bilmiyorum. Ev olsa da bu psikoloji ile eve nasıl gireceğiz? İki çocuğum var, diğer çocuğum babaannemlerle otelde kalıyorlar. Oteller de çıkarmaya başladı. 37 haftalık hamileydim, burada doğum yaptım. Bebeğimde gelişim geriliği vardı, bu halde deprem atlattık. Büyük kızım çadırda sabaha kadar su diye ağladı, bir yudum su bulamadık. Doğum sancım burada başladı. Bizi bir yakınımız alarak buraya getirdi. Bebeğim sarılık geçirdi, adını İkra koyacağız. Kimlik çıkaramadık. Eşim de Diyarbakır Lice'de görev yapıyor. Daha bebeğini göremedi” dedi.

“Onkoloji hasta sayımız arttı”

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Nasuh Utku Doğan ise şunları söyledi:

“Deprem sonrasında birçok hastamız kurumumuza başvurdu. Bunların bir kısmı doğum hastasıydı. Toplamda 6 hastamız bizde doğum yaptı. 4 tanesini taburcu ettik, 2 tane hastamızın da takipleri devam ediyor. Bir hastamızın bebeğinde sarılık gelişti. Bebeklerimizin sağlığı gayet iyi. Annelere psikolojik destek de veriyoruz. Şu an genel durumları iyi. Biz de dertlerine, sıkıntılarına ortak olmaya çalışıyoruz. Bize talepler de geliyor. Kalacak yerler konusunda da destek olduk. Diğer birimler ile de görüşmelerimiz devam ediyor. Elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. Yeni hasta da bekliyoruz. Diğer branşlarda da başvuran hastalarımız var. Bir de kronik rahatsızlığı olan hastalarımız var, onlar da başvuru yapıyorlar. Özellikle tıbbi onkoloji ve kanser hastalarının süreçlerini aksatmamak açısından hocalarımız canla başla çalışıyorlar. Bu konuda başvuruda bulunan hasta sayımız arttı.”

Ertuğrul Gün - Fırat Demir

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