Depremzede baba, kızının mezarının yanındaki konteynerde yaşamını sürdürüyor

Elbistan'da doğal gaz kombi pazarlamacılığı yapan Gökhan Kara (31), 6 Şubat'ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depreme evde uyurken yakalandı. 5 katlı apartman yerle bir olurken, ikinci katta oturan Gökhan Kara ve babası Kemal Kara (85) enkaz altında kaldı. Depremden birkaç saat sonra babası, 36 saat sonra da Gökhan kurtarıldı. Tedavisi tamamlanan Gökhan Kara taburcu edildi. Kara, yaklaşık 2,5 yıl önce trafik kazasında kaybettiği tek çocuğunun mezarını geride bırakıp da ilçeden ayrılmak istemedi. Bu isteğini Elbistan Koordinatör Valisine ileten baba için kızının mezarına yakın bir bölgeye konteyner kuruldu. Yaşamını burada sürdüren Kara, henüz daha 2 yaşındayken trafik kazasında kaybettiği kızı Eylül'ün mezarını her gün ziyaret ederek dua ediyor.

14 Temmuz 2020'deki trafik kazasında kızı Eylül'ü kaybetmekle hayatının en büyük depremini yaşadığını vurgulayan baba Gökhan Kara, Elbistan'da büyük yıkıma neden olan depremde enkaz altından 36 saat sonra çıkarıldığını kaydetti.

Baba Kara, “Kızım, Uşak'ta trafik kazasında hayatını kaybetti. Üstüne 6 Şubat'ta ikinci depremi yaşadım. 36 saat enkaz altında kaldım. Evlerimiz yıkıldı. Acılarımız var. Ölülerimiz var. Herkesin başı sağ olsun. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Devletimizden ve milletimizden Allah razı olsun. Deprem bölgelerine yapılan yardımlar had safhada. Herkes de bu yardımlardan faydalanıyor. Yardım tırları, aşevleri buralarda. Deprem sonrasında bize uzattıkları eli çekmiyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Allah, bu acıları bir daha yaşatmasın” ifadelerini kullandı.

Depremin ardından şehirden gitmek istese de öpmeye bile kıyamadığı kızının mezarını bırakamadığını vurgulayan Kara, “Normalde başka şehre gitme şansım var. Çocuğumun mezarını bırakıp gidemiyorum, gitmeyeceğim de. Benim de mezarım onun yanında olsun ki mahşer gününe beraber kalkalım diye umuyorum. Allah bizi cennette buluşturur inşallah. Ben bu acıyla yaşıyorum. Allah, evlat acısını kimseye yaşatmasın. Durumumu valimize anlattım. Allah, ondan razı olsun. O da bizi kırmadı. Kızımın mezarına yakın bir yere konteyner kuruldu. Şimdi orada yaşıyorum. Her gün de gelip kızımın mezarında dua okuyorum” şeklinde konuştu.

Murat Sürücü

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