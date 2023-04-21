Depremzede çift, çifte bayram yaşıyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremle evlerinden son anda çıkabilen Adem Akçe (34) ve Tülin Sümbül'ün (29) hayalini kurdukları düğün için aldıkları çeyizler enkaz altında kaldı. Hatay'ın Antakya ilçesinden Bursa'ya gelen çift, AFAD tarafından Bursa'daki bir otele yerleştirildi. Otelde sohbet ederken, çalışanlar tarafından öğrenilen düğün hayalleri 28 Şubat'ta sürpriz ile gerçekleşti. Otel tarafından gelinliğinden damatlığına, araç süslemesinden nikah şekerine kadar hepsi hazırlandı. Yapılan sürpriz karşısında mutluluklarını gizleyemeyen çift, mutlu mesut balayını geçirmek için otelin süitinde misafir edildi. Yaşadıkları mutluluğu hiçbir zaman unutamayacakları çift, daha sonra ise Bursa'da iş aramaya başladı. Kaldıkları otel tarafından yapılan teklif ise kendilerine çifte bayramı yaşattı. Tülin Akçe, otelde kat görevlisi olarak işe başlarken, Adem ise tavsiye üzerine bir site görevlisi oldu. Görev yaptığı sitede ikamet eden çiftin mobilya ve beyaz eşyaları ise otel çalışanları ve bir dernek tarafından karşılandı.

Otelde kat görevlisi olarak işe başlayan Tülin Akçe, “Depreme Hatay'da yakalandık. Evimiz yıkıldı. Biz de Bursa'ya gelmeye karar verdik. Otele yerleştiğimizde, nikahı nasıl yaparız diye konuşuyorduk. Bize buradaki arkadaşlar çok büyük bir sürpriz yaptı. Nikahımızı arabamızdan gelinliğimize kadar ayarlamışlar. Çok mutlu olduk. Daha sonra iş aramaya başladığımızda da bize destek oldular. Ben otelde işe girdim. Eşim ise kaldığımız sitede görevli olarak işe başladı. Şu an çok mutluyuz. Burada bize çok destek oldular. Hatta bizim gibi bir depremzede arkadaşımız da burada işe başladı. Allah herkesten razı olsun” diye konuştu. Bursa Gönlüferah Hotel Satış Pazarlama Sorumlusu Meryem Damargüç, “Yaşamış olduğumuz deprem felaketinin hemen ardından Adem ve Tülin'i otelimizde misafir etmeye başladık. 1,5 ay boyunca onları burada misafir ettiğimiz esnada nişanlı olduklarını öğrendik. Hatay'da bütün nişan alışverişlerini ve anılarını enkaz altında bırakarak Bursa'ya geldiklerini öğrendik. Biz de otel olarak onlara sürpriz yaparak gelinlikten damatlığa, araba süslemesinden nikah şekerine kadar bütün organizasyonu ücretsiz olarak gerçekleştirdik. Düğünden sonra burada ikamet edeceklerini ve iş aradıklarını öğrendik. Biz de otel olarak Tülin Hanım'a iş imkanı sunarken, yakın çevremizden Adem Bey için gerekli desteği alarak çalışmalarına katkıda bulunduk” dedi.

Kat Hizmetleri Müdürü Süheyla Dobruca, “Depremzede aileler geldiğinde, onlarla içli dışlı olduk. Uzun süre birlikte olduğumuz için abla kardeş gibi olmuştuk. Daha sonra düğünleri yapıldı. Ardından iş aradıklarını öğrenince bizim departmanda eksiklik vardı. Uygunluğuna baktık. Daha önce hiç böyle bir iş yapmamış. Ama Tülin çok kısa zamanda bize alıştı. Şu an çalışmaktan ve buradan olmaktan çok mutlu” şeklinde konuştu. Hemşire ve Mesul Müdür Fatma Korkmaz ise, "Bizde konaklayan depremzedelere psikolojik olarak destek vermeye çalıştım. Onlarla yakından ilgilenirken, ayrılanlarla bile irtibatımızı kesmedim. Tülin Hanım geldiğinde biraz içine kapanıktı. Daha sonra kendini toparladı. Şu an bizimle çalışıyor. Eşi ve kendisi mutlu bir aile birlikteliği var" ifadelerini kullandı.

Abdullah Çibir

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