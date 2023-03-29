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Depremzede çiftçiler üretmek için döndü, tarlalarında mesaiye başladı

Depremzede çiftçiler üretmek için döndü, tarlalarında mesaiye başladı
Depremzede çiftçiler üretmek için döndü, tarlalarında mesaiye başladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından yaşadıkları zorluklara rağmen ayağa kalkma mücadelesi veren çiftçiler, üretmek için tarlalarına dönerek mesaiye başladı.

Depremzede çiftçiler üretmek için döndü, tarlalarında mesaiye başladı - Tıkla İzle

6 Şubat'taki iki büyük depremin merkezi Kahramanmaraş'ta, depremzede çiftçiler üretmek için tarlalarına geri döndü. Onikişubat ilçesinde yaşayan çiftçiler, Türk mutfağının vazgeçilmez tadı, aynı zamanda ilaç ve kimya sektöründe de kullanılan biberlerin üretildiği tarım arazisinde çalışmalarına başladu.

Çiftçilerden Abdurrahman Yağlı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, tarlalarında çalışmaya başladıklarını belirterek, normal hayatlarına geri dönmeye çalıştıklarını söyledi.

Tarlada filiz veren biberlerin yetişmesine engel olan yabani otları yolduklarını anlatan Yağlı, "Kahramanmaraş'ın meşhur kırmızı biberi var. Daha şuan yavaş yavaş çıkıyor. Buradaki otları yolmaya geldik. 45 gün önce deprem oldu asrın felaketi. Can kayıplarımız vardı yaralılarımız vardı. Allah hepsine rahmet eylesin kalanlara da acil şifalar versin. Normal hayatımıza dönmeye çalışıyoruz. Biberimiz çıktı otlarını yoluyoruz" dedi.

Yağlı, "Hayatımıza devam ediyoruz. Türkiye'deki yemeklerimizde kullanılan sofralarımıza gelen kırmızı biberlerin ana ocağı burası. Kırmızı biberlerimiz burada yetişir. Biber fabrikalarında öğütülür. Pul, yaprak, isot, toz, biber olarak marketlerden alınıp evlerimizde tükettiğimiz ürünlerimiz" ifadesini kullandı.

Hasan Ay

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