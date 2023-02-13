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Depremzede çocuğa doğum günü sürprizi

Depremzede çocuğa doğum günü sürprizi
Depremzede çocuğa doğum günü sürprizi

Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-5 Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin mutfak ekibi, Kahramanmaraş'ta afet çadırında kalan depremzede bir çocuk için doğum günü pastası hazırladı, ardından pastadaki mumu üfleterek sürpriz yaptı.

Depremzede çocuğa doğum günü sürprizi - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası İzmir'den deprem bölgesine hareket eden Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-5 Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin mutfak ekibi, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Kınılı Mahallesi'ndeki afet çadırında depremzedelere yemek yapıyor. Ekip, depremde evleri yıkılan ve ailesiyle çadırda kalan 9 yaşındaki Gülsima Güler'e doğum günü sürprizi yaptı. Mehmet Dayıoğlu, Duygu Dayıoğlu, Zeki Birkan Uz, Nasuh Dumlupınar ve Serdar Bozkurt'tan oluşan mutfak ekibi önce pastayı özenle hazırladı, ardından çadır alanına giderek Gülsima'ya sürpriz yaptı. Gülsima, pastadaki mumu üflerken dilek de tuttu. O anlar, mutfak ekibinin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Ceren Atmaca Özden

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