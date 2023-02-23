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Depremzede çocuklar çadır kentlerde böyle eğleniyor

Depremzede çocuklar çadır kentlerde böyle eğleniyor
Depremzede çocuklar çadır kentlerde böyle eğleniyor

Hatay'da depremzede çocuklar çadır kentlere kurulan çocuk tiyatrolarında doyasıya eğlenerek yaşadıklarını bir nebze de olsa unuttu. Depremzede çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu.

Depremzede çocuklar çadır kentlerde böyle eğleniyor - Tıkla İzle

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen depremler şehir merkezini yerle bir etti. Depremzedeler, AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadır kentlerde yaşamlarını sürdürüyor. Çocuklar ise bir nebze de olsa depremin etkisini unutmak için çadır kentlerde kurulan çocuk tiyatrolarında doyasıya eğlendi.

Depremzede çocukların mutluluğu yüzlerinden okundu.

Ahmet Berke Erdal - Ahmet Arslan

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