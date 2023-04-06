Depremzede çocuklar Fenerbahçe - Kayserispor maçında ağırlandı

Sarı-lacivertli kulübün, 'Fenerbahçe bir hayaldir; çocuklar için gerçekleşen' projesinde depremzede çocuklar futbolcular ile el ele seremonide yer aldı. Fenerbahçe, depremden etkilenen illerden olan Hatay-İskenderun'da yaşayan Jale Sinem Siler ve Aysim Siler ile Ümraniyespor maçında genç futbolcu Arda Güler'e sarılan ve duygusal görüntüler veren minik taraftar Yiğit Efe Bektaş'ı konuk etti.

Öte yandan depremden etkilenen illerden biri olan Adıyaman'da yaşayan ve bu felakette tüm ailesini kaybeden 11 yaşındaki Muhammed Salih Akın da tablet ile maç önü seremoni etkinliğindeki yerini aldı ve görüntülü olarak futbolcular, teknik direktör, futbolcular ve stadyumu dolduran taraftarlarla buluştu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Çocuklarımıza bizim için çok önemli olduklarını en yalın haliyle hissettirmeyi hedeflediğimiz bu adımda onlara bir nebze umut olmayı diliyoruz. Yaralarımızı birlikte saracağız" ifadelerine yer verildi.

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