Depremzede çocuklar şenlikte bir araya gelerek Nevruz'u kutladı

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen depremlerin ardından deprem bölgesindeki aileler çocukları ile birlikte başka illere gönderildi. Bu çerçevede Iğdır'a gelen ailelerin çocuklarının deprem psikolojisini atlatmaları ve eğlenmeleri için çeşitli eğlenceler de düzenleniyor. Iğdır'da bugün Semt Sahası'nda düzenlenen 'Çocuk Şenliği' programında çocuklar gönüllerince eğlenerek Nevruz'u kutladı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ve bomba imha köpek timleri çocuklar için gösteri düzenledi. Çocuklara sucuk ekmek dağıtılarak pasta kesildi. Ayrıca Nevruz kutlamaları çerçevesinde boyanan yumurtalar tokuşturuldu, hazırlanan çerez tabakları da çocuklara dağıtıldı.

Sebahattin Yum

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