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Depremzede çocuklara Mehmetçikten psikososyal destek

Depremzede çocuklara Mehmetçikten psikososyal destek
Depremzede çocuklara Mehmetçikten psikososyal destek

Afet bölgesindeki depremzede çocuklara Mehmetçik psikososyal destek vermeye devam ediyor.

Depremzede çocuklara Mehmetçikten psikososyal destek - Tıkla İzle

Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesinde yer verdiği samimi anlara ilişkin, “Psikolog personelimiz de çocuklarımızın yanında deprem bölgesindeki çocuklarımıza psikososyal destek sağlamak amacıyla görev yapan Mehmetçik, onlara moral vermek için oyunlara eşlik ediyor ve güzel vakit geçirmeleri için onları yalnız bırakmıyor” ifadelerini kullandı.

Musa Enes Aksakal

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