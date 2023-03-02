Depremzede çocuklara Mehmetçikten psikososyal destek

Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesinde yer verdiği samimi anlara ilişkin, “Psikolog personelimiz de çocuklarımızın yanında deprem bölgesindeki çocuklarımıza psikososyal destek sağlamak amacıyla görev yapan Mehmetçik, onlara moral vermek için oyunlara eşlik ediyor ve güzel vakit geçirmeleri için onları yalnız bırakmıyor” ifadelerini kullandı.

Musa Enes Aksakal

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