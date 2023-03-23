Depremzede çocukların yüzü 'mobil tiyatro tırı' ile gülüyor

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde ciddi travmalar yaşayan çocuklara acılarını unutturmak için hayata geçirilen “mobil tiyatro tırı” projesi çocukların yüzünü güldürüyor. Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Galip Vidinlioğlu'nun talimatları ile bölgeye gönderilen mobil tiyatro tırı, depremlerden etkilenen illerde ateşbaz, bubble şov, jonglör, sihirbaz gösterisi, maskotlar, palyaçolar, çocuk eğlenceleri, yarışmalar ve Hacıvat-Karagöz gösterileriyle deprem bölgesindeki çocuklara neşe kaynağı oluyor.

Asrın felaketinin ardından deprem bölgesindeki il ve ilçeleri tek tek gezerek etkinlikler düzenleyen mobil tiyatro tırının bu seferki durağı ise Gaziantep'in Nurdağı ilçesi oldu. İlçedeki çadır ve konteyner kent alanına kurulan tiyatro tırında yapılan etkinlikler ve çalınan müziklerle depremzede çocuklar doyasıya eğlenerek bir nebze de olsa yaşadığı acılar ile travmaları unuttu. Çocuklar ve aileleri, Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ve emeği geçenlere ise teşekkür etti.

“Çocukların yüzlerinin gülmesi için mobil tiyatro tırı hazırlandı”

Yapılan etkinlikle ilgili bilgi veren Kastamonu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli Fırat Küçükoğlu, “Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem afetinin ardından Kastamonu Belediye Başkanımız Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun talimatları istiksmetinde ekiplerimiz afet bölgelerinde önemli çalışmalara imza attı. İlimizden çok sayıda yardımı afet bölgelerine ulaştırdık. Ayrıca yine başkanımızın talimatları ile bölgedeki çocukların yüzlerinin gülmesi için ‘mobil tiyatro tırı' hazırlandı. Bizler de bu tır ile afet bölgelerini geziyoruz. 40 kişilik ekibimiz var. Çadır kentlerde kalan çocuklarımızla buluşuyoruz. Onlar güldüğünde, mutlu olduğunda tüm yorgunluğumuz, üzüntülerimiz kayboluyor. Önümüzdeki süreçte Başkanımızın talimatı ile etkinliklerimiz devam edecektir” dedi.

“Kastamonu Belediye başkanımıza bu etkinlik için gönülden teşekkür ediyoruz”

Deprem bölgesindeki çocukların bu tarz etkinliklerle moral bulduğunu ifade eden Yunus Mesut Osmanoğlu isimli vatandaş, “Çocukların mutluluğu bizim için çok önemli. Böyle bir durumda çocuklar gülünce biz gülüyoruz. Acımız çok. Buradan Kastamonu Belediye başkanımıza bu etkinlik için gönülden teşekkür ediyoruz. Büyük bir afet yaşadık, yakınlarımızı kaybettik. Böyle bir afet olacağını tahmin edemezdik, oldu Allah'tan geldi” ifadelerini kullandı.

Çocuklardan Kastamonu Belediyesi'ne teşekkür

Etkinlikte gönüllerince eğlenen Eyüp Yılmaz isimli çocuk, “Kastamonu Belediyesi bize bir etkinlik getirmiş. Çok teşekkür ederiz. Çok mutluyuz” dedi. Sude Aslan isimli çocuk ise, “Çok eğlendim. Horon filan teptik. Burada temel amca ve keloğlan vardı. Kastamonu Belediyesine teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

“Depremden etkilenen çocukların böyle etkinlikler ihtiyacı var”

Okul Öncesi Öğretmeni Fatmanur Yaşar ise çocukların bu gibi etkinlikler ve eğlencelerle yüzlerinin güldüğünü ifade ederek, “Çocuklar depremden çok etkilendi. Onun için böyle etkinliklere çok ihtiyaçları var. Kastamonu Belediyesine teşekkür ederiz” diye konuştu.

Said Vakkas Yağcı

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