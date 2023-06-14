Depremzede Elif'e sürpriz doğum günü

Ortaca Kaymakamı Meral Uçar ve Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Kahramanmaraş depremi sonrası Ortaca'da konuk edilen Maden ailesinin 5 yaşına giren kızları Elif Maden doğum gününü kutlamak için depremzede alenin konakladığı konuta gitti.

5 yaşına giren minik Elif için getirilen pasta kesilirken, Kaymakamımız Uçar ve Belediye Başkanı Uzundemir, minik Elif'e hediyeler verdi.

Bekir Tosun



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.