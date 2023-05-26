Depremzede esnaf, kurulan konteyner kentte hizmet veriyor

Osmaniye Karaçay konteyner kente yerleştirilen esnaf; kuaför, market, kıraathane, lokanta, terzi, şarküteri gibi birçok sektörde yaşadıkları ekonomik kayıpları gidermeye çalışıyor.

Osmaniye'de uzun yıllardır kuaför dükkânı işleten Gülhan Kara, "Depremde iş yerim ve evim yıkıldı. Konteyner kentte bir düzen kurmaya çalışıyorum, inşallah da kurdum diye düşünüyorum. Yaşadığım için çok mutluyum" dedi.

İş yerinin ve evinin ağır hasarlı olduğunu dile getiren Ercan Yavşan, "Depremde iş yerimiz ağır hasar aldı bir kısmı yıkıldı. Devletimiz bize konteyner kentte evde verdi, iş yeri verdi. Bunun sayesinde yaşamımıza devam ediyoruz. Burada işimizi devam ettiriyoruz. Yaşantımız bu şekilde devam ediyor, ekmeğimizi kazanıyoruz" diye konuştu.

Konteyner kentte bakkal dükkânı işleten Mesut Abalak, "Evimiz ve iş yerimiz depremden ağır hasar aldı, bir süre evimizin bahçesinde kurduğumuz çadırda yaşadık. Sağ olsun devletimizin bize tahsis ettiği konteyner kente geldik. Konteyner kentte işimizi sürdürmek istediğimizi AFAD yetkililerine ve buradaki kaymakama söyledik, bize bu konteynere tahsis etti, işimizi burada yürütebileceğimizi söyledi. Devletimiz sayesinde kazancımızı yerine getiriyoruz" şeklinde konuştu.

Müslüm Balko

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