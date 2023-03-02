Depremzede gazeteci enkaz altında anılarını arıyor

Adıyaman Merkez Turgut Reis Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan bir binada faaliyet gösteren Kral Radyo, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremle birlikte yıkıldı. Enkaz altında kalan radyonun yayını kesildi. Deprem sonrası olay yerine gelen Kral Radyo Yöneticisi Burak Cansel, hayırseverlerden ve ilin yöneticilerinden radyonun yeniden aktif hale gelmesi için yardım istedi. Enkaz altından radyoya ait parçalanmış cihazlarını çıkartmaya çalışan ve anı olarak saklayacağını dile getiren Burak Cansel, gözyaşlarını da tutamadı.

Oldukça zor bir durumda olduğunu ve yeniden yayın yapmak istediğini aynı zamanda da destek beklediklerini vurgulayan Burak Cansel, “Burası radyomuzun enkazı, Adıyaman Radyo Kral. 30 Yıldan fazladır yayın yapıyorduk. Deprem olduğunda uyanıktım başından sonuna kadar hissettim. Ben yerler bir olacağımızı düşündüm, Allah yaşamayı nasip etti bizlere. Radyo binasının yıkıldığını radyonun tuzla buz olduğunu söylediler, ben ancak 7-8. günlerde geldim. Burası Hastane Caddesi ve caddenin yarısı yerle bir olmuş durumda. Geldik buraya baktık hiçbir şey yok. Adıyaman'da 6 radyo vardı, bir iki tanesi şöyle böyle yayın yapıyor. Onlarda teknik konuda ciddi anlamda sorun yaşıyorlar. Bizler burada bir arşiv, fotoğrafa bakıyoruz. Bir anımızı bulmak için buradayız. 32 yıldır gazetecilik, radyoculuk ve televizyon programcılığı yapıyorduk. Hiçbir şey burada bulamadık. Evet burada anıları arıyoruz, hiçbir şey bulamıyoruz. 32 yıldır yapmış olduğumuz işin bir kanıtı kalmadı. Biz devletimizden, hayırseverlerimizden destek bekliyoruz. Çok yakınımızı kaybettik, yaşayıp yaşamadığımızı dahi bilmiyoruz. Yeniden yayın yapmak istiyoruz ve destek bekliyoruz” diye konuştu.

Cihan Kizir

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