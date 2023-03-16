Depremzede gönüllülerden örnek davranış

Osmaniye'de depremin yaraların sarılması için 328 yardımlaşma platformu adı altında ‘İyilik bulaşıcıdır, İyilik kazanacak' sloganıyla bir araya gelen gönüllülerin oluşturduğu topluluk depremin ilk anından beri sahada görev alıyor. Daha önce gıda ve çadır yardımlarıyla depremzedelerin yanında olan gönüllüler son olaraktan, ekmek arası sandviç hazırlayıp streçle sarıp kolileyip depremzedelere gönderiyor.

Deprem bölgesi olan Osmaniye'den başka illere yardım gönderme mutluluğuna eriştiklerini dile getiren Armağan Gök, “Osmaniye'de deprem bölgesinde bulunmaktayım evim ağır hasarlı, deprem günü arkadaşlarımı aradığımda Osmaniye için ne yapabiliriz diye sorduğumuzda bazı çalışmalar yapabiliriz dediler. Bu çalışmaların ışığında bazı günler arkadaşlarımızla su dağıttık yardım kolileri dağıttık, çocuk bezi, dağıtık. 328 yardımlaşma platformu adı altında 300 tane çadır yaptık. Bunları Osmaniye içi, Kırıkhan, Hassa, Hatay bölgesi, Kahramanmaraş bölgesine gönderdik. Deprem bölgesi olan Osmaniye'den başka illere yardım gönderme mutluluğuna eriştik. Bizde bu iyilik bulaşıcıdır, Iyilik kazanacak diye bir slogan haline döndü. Şuanda sabah kahvaltısında yenmek üzere ekmek arası salam peynir yapmaya başladık ve bu sayı bugün itibariyle 10 bini buldu. Bu sandviçleri Osmaniye içi olmak üzere Kahramanmaraş bölgesine, Kırıkhan bölgesine iki defa gönderdik. İnşallah bu sayıları durmadan arttıracağız” diye konuştu.

Müslüm Balko

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