Depremzede gözlükçüler konteynerlerde mesaiye başladı

Kahramanmaraş'ta yaşanan ‘Asrın felaketi' olarak nitelendirilen iki büyük depremin ardından birçok iş yeri hasar görerek kullanılamaz hale geldi. İnsan sağlığında önemli bir rol üstlenen ve göz hastalıkların olmazsa olmazı gözlükçülerin birçoğu ise depremin yıkıcı etkisinden kurtulamadı. İş yerleri ağır hasarlı olan gözlükçüler depremin ardından gözlüğü hasar gören yada kaybolan vatandaşlar için çareyi kurdukları konteyner iş yerlerinde buldu. Hizmete başlayan esnaflar, kendileri gibi depremzede olan vatandaşlara her türlü desteği de vereceği belirtildi.

“Buralardan çekip gitmeyeceğiz”

Gözlükçü esnaflarından Mesut İslamoğlu, şehirlerini terk etmeyerek vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceğini belirterek, “Burada depremden dolayı hepimizin iş yerleri yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Bu süreçte bizde faaliyetlerimizi biran önce yürütebilmek için konteynerlerimizi yaptık. Şuanda çalışmalarımız devam ediyor. Bu bölgede 13 kişiydik fakat biz şuan üç kişiyiz. Bütün arkadaşları davet ettik, İnşallah onlarda gelecek. Depremden önce nasılsa şimdide her türlü gözlük ihtiyacını karşılayabilecek potansiyeldeyiz. Bu hususta bütün hemşerilerimize yardımcı olacağız. Biz buralardan çekip gitmeyeceğiz. Halkımıza gereken desteği sonuna kadar vereceğiz” dedi.

“Fiyat konusunda yardımcı olacağız”

Bir başka gözlükçü esnafı Murat Doğrul ise “Konteynerde çalışmak iş yerindeki gibi çalışmanın yerini tutmaz. 25 metre gibi dar bir alanda çalışacağız. Fakat buna da şükür diyoruz. Çarşımız yeniden eskisi gibi hareketli olacak. Yaşatmaya çalışacağız sıfırdan başlıyoruz. Biz daha buradayız yaraları hep beraber saracağız. Fiyat konusunda halkımıza yardımcı olabilmek adına buradayız her türlü şekilde yardımcı olmaya varız” şeklinde konuştu.

Volkan Kaplan - Halil Ulubey - Metehan Nazlı

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