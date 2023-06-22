Depremzede kadınlar bayram için imece usulü yufka ekmek pişirdi

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il içinde en büyük yıkım Hatay'da meydana geldi. Deprem sonrası normalleşme sürecinin devam ettiği kentte, vatandaşları Kurban Bayramı telaşı sardı. Payas ilçesinde kadınlar, bölge halkının vazgeçilmezi olan yufka ekmek için kolları sıvadı. Hava sıcaklığının akşam saatlerinde düşmesini fırsat bilen kadınlar, hamurları hazırlayarak imece usulü bayramlık yufkaları pişirdi.

İmece usulüyle yaşadıkları çevrede bir çok aileye yufka ekmek hazırladıklarını anlatan Elif Doğan "Yöresel lezzeti Kurban Bayramı için yapıyoruz, yapımı zahmetli ancak bayram sofralarına lezzet katıyor. Uzun süre saklanıyor olması da önem arz ediyor, tüketeceğimiz zaman 10 dakika önceden hafif ıslatarak bekletiyoruz ve daha sonra yiyoruz" dedi.

Ferit Savaş

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