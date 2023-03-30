Depremzede kadınlar örgü örerek stres atıyor

Kahramanmaraş Depremi'nin yaralarını sarmak için ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da vatandaşlar ve kurumlar seferber olurken, afet bölgelerinden gelen depremzede vatandaşlar da öğrenci yurtlarına yerleştirildi. İl genelinde bulunan depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve psikolojik destek sağlamak faaliyetlerini yürütün kurumlar da depremzede aileleri yalnız bırakmıyor. Gerçekleştirilen etkinliklerle çocuklar başta olmak üzere depremzedelere moral olunuyor. Bu çerçevede Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kültür faaliyetleriyle Efeler ilçesinde bulunan Güzelhisar Öğrenci Yurdu'nda örgü kursu açıldı. Depremzede kadınlara yönelik açılan kursta kadınlar hem moral buluyor hem de el emeği ile işledikleri ürünleri ilmek ilmek örüyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Efeler Halk Eğitimi Merkezi işbirliği ile açılan kursa yoğun ilgi gösteren kadınlar, patikten yeleğe, liften örgü bebeğe kadar bir çok örgüyü yapmayı öğreniyor.

“Zaman, burada bizim için güzel geçiyor”

Adıyaman'dan gelen ve kurs sayesinde bir nebze de olsa yaşadıklarını unuttuğunu ifade eden depremzede Elif İsot; “Zaman, burada bizim için güzel geçiyor. Bu projede emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Burada lif, patik yelek gibi ürünler örüyoruz. Burada birbirimize arkadaş, kardeş hatta yeri geldi anne yeri geldi abla olduk. Burada zaman geçirerek kafamızı dağıtıyoruz ve örgü örüp, yeni şeyler öğreniyoruz. En önemlisi ise burası yaşadığımız olayları bir nebze olsun bizlere unutturuyor” dedi.

Uğur Eser - Murat Yalçın

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