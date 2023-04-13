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Depremzede kız çocuğu Bakan Koca'yı duygulandırdı

Depremzede kız çocuğu Bakan Koca'yı duygulandırdı
Depremzede kız çocuğu Bakan Koca'yı duygulandırdı

Hatay’da depremzede çocuklarla bir araya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremzede bir kız çocuğunun “Benim babam yok. Ben sizi baba yerine koyuyorum” dedikten sonra ağlaması üzerine duygu dolu anlar yaşadı.

Depremzede kız çocuğu Bakan Koca’yı duygulandırdı - Tıkla İzle

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da iftar programına katıldı. İftarda depremzede çocuklarla bir araya gelen Bakan Koca, çocuklarla tek tek ilgilendi. Bakan Koca'nın ziyaretinde duygusal anlar da yaşandı. Depremde babasını kaybettiği öğrenilen bir kız çocuğu Bakan Koca'nın yanına gelerek “Benim babam yok. Ben sizi baba yerine koyuyorum” dedikten sonra gözyaşlarına boğuldu. Oldukça duygulandığı görülen Bakan Koca, kız çocuğunu teselli etmeye çalıştı.

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