Depremzede köpek Bella İstanbul'da yeni ailesine kavuştu

Antakya'nın Oğlakören köyünde evleri yıkılan Bella'nın sahipleri, Bella'yı sahiplendirmek üzere sosyal medyadan bir çağrı yapmış, İstanbul'da yeni ailesine ulaştırmak üzere tahliyesinin sağlanmasını talep etmişti. Kadıköy Belediyesi'nin bölgede çalışan ekipleri de çağrıyı görünce hemen harekete geçerek Bella'nın İstanbul'a tahliyesini sağladı. Bellayı İstanbul'dan üniversite öğrencisi Emek Aylin Lale sahiplendi.

Bella'yı sahiplendiren Ayşe Pancar, “Dayımlar Oğlakören köyünde yaşıyorlardı, oradaki evleri maalesef yıkıldı. AFAD yardımıyla oradan çıkacaklar ama köpeği sahiplendirecek kimseyi bulamadılar, bize söylediler. Biz de köyde tek başına kalsın istemedik. Sosyal medyadan duyurduk sahiplendirmek ve nakil istiyoruz diye. Kadıköy Belediyesi bize ulaştı, sağ olsunlar Bella'yı buraya kadar getirdiler. Üniversiteden arkadaşım sahipleneceğini söyledi. Bu sayede Bella'yı kurtarmış olduk” dedi.

“Bella bizimle mutlu olacak”

Bella'yı sahiplenen Emek Aylin Lale, “Bella'nın Hatay'dan gelemediğini söylemişlerdi. Biz de alalım, orada kalmasın çünkü sahipleri de depremzede. Kalacak yeri olmayınca aldık. Şu an onun adına da çok mutluyum, kendi adıma da ama ailesinden ayrıldığı için üzgünüm. Ailesi de ne haldedir şimdi evleri yok. Yeniden ev kurmaya çalışacaklar. Bizimle mutlu olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Bella'nın İstanbul'a tahliyesini sağlayan Kadıköy Belediyesi çalışanı Fırat Gürcü ise paylaşımı gördükten hemen sonra harekete geçtiklerini söyleyerek, “Bella'nın sahiplerinin evleri yıkıldığı için sahiplendirmek istemişler. Sosyal medyadan bir paylaşım yapmışlar. Kadıköy Belediyesi olarak biz de bu paylaşımı gördükten sonra Bella'yı Hatay'dan İstanbul'a 12 saatlik bir yolculuğun ardından getirdik, yeni sahiplerine teslim ettik” dedi.

Elyesa Karatepe



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