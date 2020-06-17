Depremzede kuzuya bebek gibi bakıyorlar

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 2 gün önce meydana gelen 5.7 şiddetindeki depremin ardından Kaynarpınar köyünde 1 çocuk babası Haydar Tektaş'a ait koyun dağdan yuvarlanan kayanın altında kalarak telef oldu. Bir hafta önce dünyaya getirdiği ‘kömür' adı verilen kuzu annesinin telef olmasıyla öksüz kaldı. Kuzuyu eve getiren aile burada biberon ile beslemeye başladı.Öksüz kalan kuzu ailenin ilgi odağı haline geldi.

İki gün önce deprem olduğunu ve çok sarsıldıklarını ifade eden bir çocuk babası Haydar Tektaş (45), “Depremden çok etkilendik önce kendimizi kurtardık, can güvenliğimizi aldık, dışarı çıktık. Depremden sonra bizim hayvanlarımız köyün arkasında yaylada otluyordu. Depremin etkisiyle taşlar yuvarlandı, koyunlara üzerine geldi. Bir koyunum öldü. Koyunları almaya gittiğimizde baktık koyun yerde yatıyor sadece kuzu sağ kalmıştı. Kuzuyu kucakladım eve getirdim. Koyunu da el arabasına koyup getirdim. Kuzuyu da biberonla emziriyoruz. Kuzumuz 1 haftalık. Herkes kuzuyla ilgileniyor. Ben olmasam da yeğenim, eşim, abim, yengem herkes bakıp süt veriyor. Biberona tam alışmadı iki gündür başladık zaten ama alışır. Bize alıştı kuzuyu herkes “kömür” diye sevip, sesleniyor. Yanımızdan ayrılmıyor. Herkes bakıyor ona bir bebek gibi bakıyoruz” dedi.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Muhammet Ali Çiftçi