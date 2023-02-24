Depremzede öğrencilere içerisinde kırtasiye malzemesi olan 200 çanta hazırlandı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu şehirlerde arama-kurtarma çalışmaları sürerken, Türkiye'nin dört bir yanından afet bölgesine yardımlar da gitmeye devam ediyor. Başakşehir'de bulunan İsmail Kemal Demiröz İlkokulu'nda öğrenciler için 200 tane kırtasiye malzemesi olan çanta hazırladılar. Çocukların yaptığı resimlerde konulan çantalar, bugün müdür ve veliler tarafından Adıyaman'da depremden etkilenen çocuklara götürülecek.

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