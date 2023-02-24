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Depremzede öğrencilere içerisinde kırtasiye malzemesi olan 200 çanta hazırlandı

Depremzede öğrencilere içerisinde kırtasiye malzemesi olan 200 çanta hazırlandı
Depremzede öğrencilere içerisinde kırtasiye malzemesi olan 200 çanta hazırlandı

İsmail Kemal Demiröz İlkokulu'nda depremden etkilenen öğrenciler için içerisinde kırtasiye malzemesi olan 200 tane çanta hazırladı. İçerisine çocukların yaptığı resimlerde konulan çantalar, Adıyaman’a götürülecek.

Depremzede öğrencilere içerisinde kırtasiye malzemesi olan 200 çanta hazırlandı - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu şehirlerde arama-kurtarma çalışmaları sürerken, Türkiye'nin dört bir yanından afet bölgesine yardımlar da gitmeye devam ediyor. Başakşehir'de bulunan İsmail Kemal Demiröz İlkokulu'nda öğrenciler için 200 tane kırtasiye malzemesi olan çanta hazırladılar. Çocukların yaptığı resimlerde konulan çantalar, bugün müdür ve veliler tarafından Adıyaman'da depremden etkilenen çocuklara götürülecek.

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